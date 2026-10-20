SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag nahezu unbewegt

Im XETRA-Handel kam die SCHOTT Pharma-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 25,50 EUR. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 25,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SCHOTT Pharma-Aktie bei 25,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15'155 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,05 EUR erreichte der Titel am 06.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 50,51 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,178 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281.76 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,985 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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