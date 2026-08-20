SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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20.08.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Donnerstagvormittag fester
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 22,95 EUR.
Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 22,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12'049 SCHOTT Pharma-Aktien.
Am 27.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 4,58 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 12,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,173 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 281.76 Mio. EUR – ein Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Schätzungsweise am 16.12.2027 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,972 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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