SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Mit einem Kurs von 22,75 EUR zeigte sich die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,05 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,65 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,00 EUR. Bisher wurden heute 46'289 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 5,49 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 12,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 80,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,173 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256.46 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,972 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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