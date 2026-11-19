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19.11.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 23,00 EUR.
Um 09:28 Uhr stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 23,00 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 23,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 26,20 EUR erreichte der Titel am 21.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 13,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,178 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281.76 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,983 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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