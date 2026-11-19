Um 12:28 Uhr wies die SCHOTT Pharma-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,70 EUR nach oben. Bei 23,00 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 23,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3'615 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 15,42 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,41 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,178 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256.46 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,983 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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