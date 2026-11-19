|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Mittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 22,70 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die SCHOTT Pharma-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,70 EUR nach oben. Bei 23,00 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 23,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3'615 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 15,42 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,41 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,178 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256.46 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen.
Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.
Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,983 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht
SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
19.11.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel: Das macht der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|09.11.26
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI startet mit Verlusten -- Abschläge zum Start auch beim DAX -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex nimmt zum Handelsstart am Freitag Verluste hin. Auch der deutsche Aktienmarkt steigt tiefer in den Handel ein. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.