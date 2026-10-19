SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Montagvormittag vor

Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 24,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 24,70 EUR. Bei 24,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1'188 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 26,05 EUR. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 5,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 12,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,178 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 256.46 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,985 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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