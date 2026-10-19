SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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19.10.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Zuletzt sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 25,55 EUR zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 25,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 25,60 EUR. Bei 24,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44'650 SCHOTT Pharma-Aktien.
Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 102,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,178 EUR aus. SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 281.76 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,985 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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