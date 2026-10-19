SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag freundlich

Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 25,10 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,20 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,65 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31'051 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,05 EUR erreichte der Titel am 06.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,178 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 281.76 Mio. EUR gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,985 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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