SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Mittwochnachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das SCHOTT Pharma-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 22,70 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,70 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,25 EUR. Bisher wurden heute 47'795 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2025 bei 24,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 44,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,173 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.12.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,972 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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