SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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19.08.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma steigt am Mittwochmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Zuletzt sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 22,20 EUR zu.
Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 22,20 EUR. In der Spitze legte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 22,40 EUR zu. Bei 22,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 16'794 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Abschläge von 43,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,173 EUR aus. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 256.46 Mio. EUR eingefahren.
Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,972 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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