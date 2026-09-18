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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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18.09.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma fällt am Vormittag

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma fällt am Vormittag

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 23,15 EUR ab.

SCHOTT Pharma
22.15 CHF 1.11%
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 23,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 23,10 EUR. Mit einem Wert von 23,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 736 Aktien.

Am 15.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 23,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,02 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Abschläge von 45,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,175 EUR aus. SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,982 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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