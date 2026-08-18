SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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18.08.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma steigt am Vormittag
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das SCHOTT Pharma-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 22,25 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 22,25 EUR. Kurzfristig markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54'303 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2025 bei 24,00 EUR. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 7,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 76,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,173 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. SCHOTT Pharma gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,972 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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