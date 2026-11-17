Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 22,30 EUR. Im Tief verlor die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 22,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 933 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,20 EUR erreichte der Titel am 21.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 43,41 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,178 EUR aus. SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 281.76 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256.46 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,983 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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