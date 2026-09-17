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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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17.09.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag gesucht

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 23,10 EUR.

SCHOTT Pharma
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 23,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,10 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 661 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2026 bei 23,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 45,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR aus. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,982 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
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