SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 23,30 EUR zu. In der Spitze legte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,30 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 12'134 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,85 EUR an. 2,36 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (12,62 EUR). Abschläge von 45,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. SCHOTT Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,982 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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