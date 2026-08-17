SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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17.08.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagvormittag schwächer
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 21,75 EUR ab.
Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 21,75 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 21,65 EUR. Bei 21,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 290 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.
Am 27.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 9,38 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,98 Prozent.
SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,173 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 281.76 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256.46 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 18.08.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,969 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
12.08.26
|EQS-News: SCHOTT Pharma with strong third quarter and on track for planned growth (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-News: SCHOTT Pharma mit starkem dritten Quartal auf geplantem Wachstumskurs (EQS Group)
|
11.08.26
|Ausblick: SCHOTT Pharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
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