SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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17.08.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 21,55 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 21,55 EUR. Im Tief verlor die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 21,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17'305 SCHOTT Pharma-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 10,21 Prozent niedriger. Bei 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,44 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,173 EUR belaufen. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. SCHOTT Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2027 erwartet.
In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,969 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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