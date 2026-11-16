SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 22,35 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,50 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,50 EUR. Bisher wurden heute 212 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 26,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 17,23 Prozent Luft nach oben. Bei 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 77,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,178 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,983 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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