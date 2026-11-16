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16.11.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagnachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Das Papier von SCHOTT Pharma konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 22,35 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 22,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,90 EUR. Bei 22,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 25'984 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.10.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 14,69 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,62 EUR ab. Abschläge von 43,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,178 EUR. Am 12.08.2026 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,983 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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