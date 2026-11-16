SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag gefragt

Das Papier von SCHOTT Pharma konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 22,75 EUR. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 22,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,50 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 12'536 Aktien.

Bei 26,20 EUR markierte der Titel am 21.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 13,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Mit Abgaben von 44,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,178 EUR aus. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 281.76 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR in den Büchern standen.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.12.2027 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,983 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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