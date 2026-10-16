SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagnachmittag fester

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 24,65 EUR. Kurzfristig markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 25,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 25,10 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42'193 Stück gehandelt.

Am 06.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 5,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,178 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,180 EUR aus. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umsetzen können.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,980 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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