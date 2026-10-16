SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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16.10.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 24,95 EUR zu.
Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 24,95 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,25 EUR. Mit einem Wert von 25,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'744 SCHOTT Pharma-Aktien.
Am 06.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 4,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,178 EUR. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 281.76 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 10.12.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,980 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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