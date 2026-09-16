SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Die SCHOTT Pharma-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 23,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,30 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie sank bis auf 23,10 EUR. Bei 23,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2'118 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 3,02 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,62 EUR ab. Mit Abgaben von 45,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,175 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 281.76 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256.46 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,982 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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