SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochnachmittag stabil

Mit einem Wert von 23,15 EUR bewegte sich die SCHOTT Pharma-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 12'050 Stück.

Am 15.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 23,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 3,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 83,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. SCHOTT Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 16.12.2027 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,982 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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