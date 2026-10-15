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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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15.10.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag mit Kurseinbussen

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 24,35 EUR abwärts.

SCHOTT Pharma
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Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 24,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SCHOTT Pharma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,35 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,60 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'584 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,05 EUR erreichte der Titel am 06.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 6,53 Prozent niedriger. Bei 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,17 Prozent.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 281.76 Mio. EUR im Vergleich zu 256.46 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 16.12.2027 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,981 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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