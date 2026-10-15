SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 24,55 EUR. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 24,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 20'797 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,05 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 6,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (12,62 EUR). Abschläge von 48,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 281.76 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256.46 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,981 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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