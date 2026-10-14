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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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14.10.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag in Grün

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 24,10 EUR.

SCHOTT Pharma
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Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 24,10 EUR. In der Spitze legte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 24,10 EUR zu. Bei 23,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2'717 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 7,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,62 EUR am 23.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 47,63 Prozent Luft nach unten.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,175 EUR aus. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256.46 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 0,981 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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