SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Mittwochmittag

Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 24,40 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,40 EUR zu. Bei 23,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7'462 SCHOTT Pharma-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,05 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 6,76 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 93,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,175 EUR ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 281.76 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umgesetzt.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,981 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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