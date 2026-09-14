SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr ging es für das SCHOTT Pharma-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 23,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 23,20 EUR. Bei 23,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'332 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 2,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 45,60 Prozent wieder erreichen.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,172 EUR belaufen. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281.76 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 0,983 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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