SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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14.09.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Montagmittag an Fahrt
Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 23,10 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 23,10 EUR. In der Spitze gewann die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,00 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'683 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Gewinne von 2,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 83,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,172 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281.76 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 10.12.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.
In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,983 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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