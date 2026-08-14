SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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14.08.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 21,85 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 21,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23'487 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.
Am 27.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,84 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 42,24 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 281.76 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.08.2027.
Den erwarteten Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,967 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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