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13.11.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Freitagvormittag seitwärts
Die Aktie von SCHOTT Pharma hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die SCHOTT Pharma-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 22,30 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,30 EUR. Bei 22,60 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,60 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 1'570 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,49 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 43,41 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,178 EUR aus. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 281.76 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umgesetzt.
SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.12.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,983 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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