SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Nachmittag

Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 22,45 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,60 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,60 EUR. Zuletzt wechselten 9'651 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 26,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 77,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,178 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 281.76 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256.46 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.12.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,983 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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