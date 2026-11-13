Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’300 -3.8%  Dollar 0.8388 0.0%  Öl 96.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156vVARDIS162165226Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagnachmittag
Neue Vorgaben der US-Bankenaufsicht OCC: Wie Stablecoins reguliert werden und was Krypto-Anleger wissen müssen
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Nervosität im Halbleitersektor: Wie Anleger ihr Depot gegen einen KI-Crash absichern
Suche...
ETF Sparplan

SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2026 12:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag leichter

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag leichter

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 22,25 EUR abwärts.

SCHOTT Pharma
20.67 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 22,25 EUR nach. In der Spitze büsste die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 22,20 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4'748 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 43,28 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,178 EUR belaufen. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.

Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,983 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten

SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht

SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel


Bildquelle: SCHOTT Pharma
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SCHOTT Pharma

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.11.26 SCHOTT Pharma Neutral UBS AG
05.11.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Siemens, D-Wave Quantum & AppLovin: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 SMI setzt abermals neue Bestmarke
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
13.11.26 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
13.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück
NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
Allianz-Aktie im Fokus: Berenberg bewertet den Versicherer mit “Buy”
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst
Richemont-Aktie unter Druck: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn
vVARDIS-Aktie startet mit tieferem Preis als geplant an der US-Börse

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 46/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.