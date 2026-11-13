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13.11.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag leichter
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 22,25 EUR abwärts.
Die SCHOTT Pharma-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 22,25 EUR nach. In der Spitze büsste die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 22,20 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4'748 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Am 21.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 43,28 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,178 EUR belaufen. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.
Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,983 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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