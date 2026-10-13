SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gibt am Nachmittag nach

Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 23,85 EUR ab. Bei 23,80 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'299 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,22 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 47,09 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR aus. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 281.76 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umgesetzt.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.12.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,981 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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