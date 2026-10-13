SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 23,85 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 23,85 EUR ab. Bei 23,80 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'299 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.
Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,22 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 47,09 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR aus. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 281.76 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umgesetzt.
Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.12.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,981 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht
SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
16:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
12:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: SMI schliesst fester -- DAX geht stabil aus dem Handel -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.