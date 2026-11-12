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12.11.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 22,35 EUR zu.
Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 22,35 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26'345 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.
Am 21.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 14,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 43,53 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,178 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 281.76 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Schätzungsweise am 16.12.2027 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,983 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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