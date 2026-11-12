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12.11.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 22,00 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 22,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 22,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 11'835 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 26,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 16,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 74,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,178 EUR ausgeschüttet werden. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256.46 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen.
SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,983 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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