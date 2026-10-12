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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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12.10.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zieht am Montagvormittag an

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zieht am Montagvormittag an

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 23,60 EUR.

SCHOTT Pharma
21.98 CHF 0.36%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 23,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 537 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2026 auf bis zu 26,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,38 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (12,62 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,53 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 281.76 Mio. EUR im Vergleich zu 256.46 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 10.12.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,981 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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