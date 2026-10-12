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12.10.2026 16:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma präsentiert sich am Montagnachmittag fester

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 23,90 EUR.

SCHOTT Pharma
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Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 23,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 24,15 EUR. Mit einem Wert von 23,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26'068 SCHOTT Pharma-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,05 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Abschläge von 47,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,175 EUR. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 281.76 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 256.46 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,981 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
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13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
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