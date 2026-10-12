SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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12.10.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Montagmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 23,90 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die SCHOTT Pharma-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 23,90 EUR nach oben. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,95 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 15'139 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,00 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,175 EUR aus. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,981 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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