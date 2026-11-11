SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteuert sich am Mittwochvormittag

Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere um 09:28 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze gewann die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 21,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 924 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 26,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,178 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 281.76 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256.46 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,983 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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