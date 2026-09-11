SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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11.09.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Freitagvormittag seitwärts
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die SCHOTT Pharma-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 23,15 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 23,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 23,30 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,15 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,30 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 432 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 23,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 45,49 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,172 EUR. Am 12.08.2026 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 256.46 Mio. EUR eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,983 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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