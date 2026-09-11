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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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11.09.2026 16:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagnachmittag billiger

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 23,10 EUR.

SCHOTT Pharma
21.82 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 23,10 EUR. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31'321 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 23,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,81 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,62 EUR am 23.03.2026. Mit Abgaben von 45,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,172 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 281.76 Mio. EUR im Vergleich zu 256.46 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,983 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
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