SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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11.09.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteuert sich am Mittag
Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 23,30 EUR zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 23,30 EUR zu. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,40 EUR. Bei 23,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 19'423 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,75 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,172 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 256.46 Mio. EUR eingefahren.
Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,983 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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