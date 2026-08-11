SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 22,05 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 22,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SCHOTT Pharma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,05 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 22,20 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 2'018 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 25,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 13,83 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 247.88 Mio. EUR, gegenüber 252.33 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,76 Prozent präsentiert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 12.08.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.08.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,961 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie
SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht
SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel
SDAX-Titel SCHOTT Pharma-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet SCHOTT Pharma Aktionären eine Freude
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
12:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
07:01
|Ausblick: SCHOTT Pharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma wird am Montagnachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Die Expertenmeinungen zur SCHOTT Pharma-Aktie im Juli 2026 (finanzen.net)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|27.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.