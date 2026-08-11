SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag in Rot

Um 12:28 Uhr ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 22,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SCHOTT Pharma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,05 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 22,20 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 2'018 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 25,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 13,83 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 247.88 Mio. EUR, gegenüber 252.33 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,76 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 12.08.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,961 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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