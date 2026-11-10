SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma legt am Dienstagvormittag zu

Das Papier von SCHOTT Pharma konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 21,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 21,50 EUR. Bei 21,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 7'373 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Bei 26,20 EUR erreichte der Titel am 21.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 22,14 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 41,17 Prozent sinken.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,178 EUR ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 281.76 Mio. EUR – ein Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,983 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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