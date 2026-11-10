|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 21,20 EUR ab.
Um 16:28 Uhr fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 21,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 20,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,45 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32'141 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 26,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 19,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 40,47 Prozent sinken.
Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,178 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCHOTT Pharma ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 281.76 Mio. EUR – ein Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,983 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht
SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
10.11.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma legt am Dienstagvormittag zu (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel: Das macht der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|09.11.26
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street geht schwach in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.