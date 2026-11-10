SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagmittag mit Aufschlag

Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 21,40 EUR. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 21,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 19'334 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,20 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 22,43 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,178 EUR aus. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,983 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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