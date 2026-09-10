SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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10.09.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 23,55 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 23,55 EUR. Bei 23,55 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 238 SCHOTT Pharma-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 23,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Bei 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,172 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,983 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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