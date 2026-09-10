SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit Einbussen

Um 12:28 Uhr rutschte die SCHOTT Pharma-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 23,30 EUR ab. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,20 EUR nach. Bei 23,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 7'788 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 23,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 45,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,172 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,983 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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